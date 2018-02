Dosko speelt koploper van de mat, Rood-Wit - FC Tilburg afgelast

zondag 4c Irene'58 deelt koppositie met Hoge Vucht, hattrick Robin van de Noort

19:50 Irene'58 won moeizaam in Dordrecht en blijft samen met het eveneens winnende Hoge Vucht aan kop. Robin van den Noort scoorde drie doelpunten en houdt zijn ploeg Be Ready in de race om de titel.