Dosko na rust afgetroefd door DHC, Rood Wit haalt uit bij VELO

zondag 1bEen klein uur mocht Dosko gisteren hopen de ongeslagen status in de eerste klasse B te behouden. Daarna sloeg DHC een eerste keer toe, om vervolgens gemakkelijk uit te lopen naar een 0-3 zege. Elders won Rood Wit haar eerste wedstrijd in de eerste klasse.

Dosko - DHC 0-3 (0-0) 0-1 Jordy Brouwer (pen.), 0-2 Joren Tromp, 0-3 Brouwer.

,,Op basis van de tweede helft is dit verdiend", vond Dosko-trainer Mart van Bree. ,,We konden de goede organisatie van waaruit we in de eerste helft speelden niet volhouden. Het stond niet goed meer, het werd te onrustig en we konden niet meer dreigen via de zijkanten. We staan dus weer met beide voeten op de grond."

In hoog tempo golfde het duel op en neer, zonder dat één van beide tot uitgespeelde doelkansen kwam. Speldenprikjes waren er wel. Rob Dietvorst (schot naast) en Brian Kruf, die doelman Mats Mangelmans nog net een bal voor zijn kruin zag wegplukken, waren voor de Bergenaren gevaarlijk.

Meteen na rust trok DHC het duel naar zich toe. Net op het moment dat de bezoekende storm leek te gaan liggen ging het voor DOSKO toch mis. Bart Dietvorst tikte in het eigen strafschopgebied Joren Tromp aan. De toegekende strafschop werd door Brouwer simpel binnen geschoven.

Niet veel later stond oud-prof Brouwer (voormalig speler van Liverpool, ADO Den Haag en RKC Waalwijk, red.) aan de basis. Zijn pass in de loop van Tromp was op maat, wiens schot Dosko-goalie Koelewijn volledig verraste.

Van Bree: ,,Met die stand hadden we het duel moeten consolideren. Dat deden we niet goed, waardoor zij nog kansen kregen om verder uit te lopen." Brouwer tilde de score met zijn tweede treffer naar een wellicht iets geflatteerde 0-3.

VELO - Rood-Wit 2-6 (0-4) 0-1 Danny Poppelaars, 0-2 Jaimy de Visser, 0-3 Mamadi Sidibe, 0-4 Poppelaars, 1-4 Djamairo Rigters, 1-5 De Visser, 2-5 Tony van de IJssel (pen.), 2-6 Boy van Steen.

Een dik verdiende zege, al had trainer Jack Sweres er in de openingsfase nog een hard hoofd in. ,,We begonnen eigenlijk helemaal niet zo goed, maar nadat we het eerste kwartier doorkwamen ging het balletje rollen en vlogen er achter elkaar vier in, waaronder een paar fantastische goals."