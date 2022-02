Dosko met een zege het feestgedruis in: ‘We hadden nog voorstellen gedaan om de wedstrijd te verplaatsen’

De spelers van de thuisclub hadden zich na het laatste fluitsignaal, ongetwijfeld met een goed gevoel, zo snel mogelijk richting binnenstad begeven om zich in het feestgedruis te storten. Trainer Mart van Bree was eveneens content met de driepunter: ,,We hadden nog wel wat voorstellen richting DHC gedaan om de wedstrijd te verplaatsen, maar die wezen zij, vanuit hun oogpunt, logischerwijs af. De eerste helft was qua voetbal en mogelijkheden voor ons.”

,,Via een schitterende uithaal van net buiten het strafschopgebied bracht Jerzy van Bergen ons op voorsprong, die DHC na een half uur teniet deed. Toch kwamen we voor rust nog op 2-1 nadat Marvin Bedaf er als de kippen bij was om een bal die zij op de eigen lat kopten alsnog binnen te werken. De tweede helft was optisch voor hen, logisch als je bedenkt dat onze laatste competitiewedstrijd al op 28 november was. Ondanks het gebrek aan wedstrijdritme gaven we echter weinig weg. Na de 3-1 van Bedaf was het definitief gespeeld.”