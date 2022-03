Dosko loopt in counterval Hillegersberg: ‘Twee uitbraken leveren twee treffers op’

,,Weer verlies, al worden we nooit van het veld geblazen,” aldus bezoekend trainer Marco Groeneveld. ,,We misten vandaag zowat een half elftal, maar begonnen nog wel aardig. Na een kwartier viel de 1-0 en daarna waren we het helemaal kwijt. Ook Sarto kon weinig brengen, ik denk dat er in het hele duel nauwelijks vijf keer op doel is geschoten. Op het moment dat we de gelijkmaker roken en aanvallend wilden wisselen viel de 2-0 en was het gespeeld.”