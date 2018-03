Dosko en Rood-Wit blijven winnen

FC Tilburg - Dosko 0-2 (0-0). 0-1 Brian Kruf, 0-2 Jorn Hopmans. "Het tempo was relatief laag, mede door het bikkelharde veld waardoor het duel erg rommelig leek," vond Dosko-coach Mart van Bree. De thuisclub had in de eerste helft een licht veldoverwicht en kreeg ook de beste kans op een score. De al gepasseerde doelman Nick Lodiers zag Paolo Fortunati de Tilburgse inzet van de lijn halen. Na rust werden de bezoekers steeds sterker, vooral op inzet en karakter. "We hebben wat omzettingen gedaan waardoor we wat meer power kregen op het middenveld en in de aanval," aldus Van Bree. Na de 0-1 van Kruf, uit een voorzet van Hopmans, kreeg Dosko het duel in handen. Na de tweede treffer, dit keer was de assist van Kruf en de goal van Hopmans, speelde Dosko het duel uit zonder in gevaar te komen.

Rood-Wit - TOP 3-2 (0-0). 1-0 Jens Wirix, 2-0 Angelo Kense, 2-1 Tom Berendsen, 3-1 Boy van Steen (pen.), 3-2 Aram Pusters.

"In de eerste helft had TOP het meeste balbezit en was het iets dreigender. De beste kans op een goal was echter voor ons, Angelo Kense strandde een keer op de paal en de keeper", keek leider André Mathijssen terug. Na rust trok de thuisclub het duel naar zich toe, onder meer door twee snelle doelpunten. "We hadden mede door enkele omzettingen in de rust meer controle. Alleen na de 3-2 was het in de slotfase even billen knijpen maar de overwinning was uiteindelijk verdiend," vond Mathijssen die aangaf al uit te kijken naar de derby bij Dosko volgende week.