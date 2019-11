Dosko boekt tweede uitzege, Rood-Wit krijgt voetballes

Derde Divisie + video Doelman Dongen scoort wéér: Sprangers voorkomt nederlaag in Den Haag

19:06 Heel lang leek Dongen tegen een nederlaag aan te lopen tegen het beloftenteam van ADO Den Haag. Totdat keeper Wessel Sprangers in blessuretijd zijn hoofd liet zien in het Haagse strafschopgebied: 2-2. De goalie laat niet voor de eerste keer zien flink wat dreiging in de zestien kan veroorzaken.