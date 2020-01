Dosko blijft stijgende lijn voorttrekken, Unitas'30 geeft riante voorsprong uit handen

zondag 4D Viola geen hekkenslui­ter meer, Chaam krijgt pak rammel in Tilburg

19:22 In de openingsronde na de winterstop deed Viola tamelijk goede zaken. In de derby thuis tegen Gesta pakte de ploeg van Richard de Beer een belangrijk punt in de strijd onderin de vierde klasse D waar het de laatste plaat overdroeg aan Tuldania. Chaam was verre van opgewassen tegen het Tilburgse Reeshof.