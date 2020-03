Dosko-aanvaller El Ouazzani naar Goes, dat eerder al Cluzona-verdediger Jochems aantrok

RBC-supporter start actie om misgelopen inkomsten te compense­ren: ‘Hoop dat het navolging krijgt’

16:56 ,,Geen voetbal, betekent ook geen recettes. Dat brengt de club in de problemen. Dus ik dacht: wat kunnen we doen?” Zo ontstond het idee van RBC-fan Eric Konings om zijn club te helpen. Hij maakte het geld over wat hij normaal gesproken de rest van het seizoen uit zou geven in het stadion en daagde medesupporters uit hetzelfde te doen.