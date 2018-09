Dosko aan kop na tweede zege, Rood-Wit blijft steken op 0-0

zondag 1bEn ook de tweede wedstrijd in de eerste klasse B werd door Dosko gewonnen. In Wateringen werd VELO nipt verslagen: 1-2. Rood-Wit schreef het eerste puntje bij: 0-0 tegen Den Hoorn.

VELO-Dosko 1-2 (0-1) 0-1 Brian Kruf, 0-2 Jeffrey Franken, 1-2 Tony van den IJssel (penalty).

De beste kansen voor de pauze waren voor de Bergenaren. Franken schoot na de hervatting ook diagonaal de 0-2 binnen, juist in een volgens Dosko-coach Mart de Bree mindere fase. ,,Het was een tijdje te tam van onze kant. We deden alsof we een hele goede ploeg waren.'' Pas in de extra tijd kroop de formatie uit Wateringen dichterbij. Na vermeend hands van Paolo Fortunati ging de bal op de stip: 1-2.

Rood-Wit - Den Hoorn 0-0 (0-0).

Jack Sweres was vooral tevreden over de eerste helft van zijn ploeg. ,,We waren toen iets sterker en speelden goed vanuit de organisatie.'' Ook na de pauze waren er nauwelijks kansen. De 0-0 was het logische eindresultaat. ,,Een terechte uitslag.''