Donovan Carolus, de globetrotter van MOC’17: van de Verenigde Staten naar Bergen op Zoom

Moerse Boys jaagt op periodeti­tel, maar moet zaak rondom gestaakt duel met BMT afwachten

9 november Moerse Boys heeft een reële kans op de eerste periode in zondag 1B (district West 2). De ploeg heeft één punt minder dan koplopers DHC en VOC, maar zit ook nog met het gestaakte duel met BMT in de maag. Over die zaak buigt de aanklager zich momenteel.