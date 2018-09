'Dongens kwartiertje': derdedivisionist komt terug van 2-0 achterstand

Counterend Oosterhout klopt Bavel, eerste zege voor Waspik

17:40 Een vlijmscherp counterend Oosterhout klopte Bavel in eigen huis, 1-3. Irene was geen partij voor DESK, 4-0 en Waspik pakte dankzij een hattrick van Guido van den Hoven de volle winst tegen ZIGO. Gilze verloor in de slotminuut van RWB.