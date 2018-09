'Dongens kwartiertje': derdedivisionist komt terug van 2-0 achterstand

Nadat de Dongense formatie voor rust de 1-0 te verwerken kreeg tegen Hercules en na de thee zelfs de 2-0 tegen kreeg, leek er niets meer te behalen. Tot het laatste kwartier dus. Een herboren Dongen kwam via Tom Kolkert terug tot 2-1 na een voorzet van Jan Gerrits. Thomas Schilders maakte er even later 2-2 van.