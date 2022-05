Dongenaar Robert Mutzers speelde in Oekraïne en zag de oorlog een beetje aankomen: ‘Valt met geen woorden te beschrijven’

Rimboe geeft winst in slotminuut weg, Kruisland loopt verder uit in restant

In de tweede klasse E van het zondagvoetbal speelde Kruisland vanavond bij Uno Animo veertig minuten uit van het zondag na een blessure bij de scheidsrechter gestaakte duel. In de vierde klasse B van het zondagvoetbal haalde Rimboe donderdagavond in tegen METO. De thuisclub leek een minimale zege te behalen, maar zag METO in de slotminuut op gelijke hoogte komen.

5 mei