Dongen ziet nieuwe overwinning in slotfase uit handen glippen

De wedstrijd, die volgens Erbas het aanzien nauwelijks waard was, leek lange tijd toch naar de kant van Dongen te hellen. De topscorer, Jari Koenraat, schoot de bezoekende ploeg namelijk halverwege de tweede helft op voorsprong ,,Het was een bijzonder lelijke wedstrijd, die zelden echt vermakelijk was. We kwamen enigszins onverwachts op voorsprong, dus dan had je graag willen zien dat we die konden vasthouden”, is Erbas eerlijk.