Dongen zet reeks door en klopt ook Blauw Geel'38

Blauw/Geel - Dongen 1-2 (1-2) 14. 0-1 Mustafa Mohammad 0-1, 34. Edwin Huibers (eigen doelpunt) 0-2, 45. Joey Hellstern 1-2. Het wisselvallige seizoen van Dongen lijkt een zeer mooi einde te krijgen. Zowat het hele voetbaljaar balanceerden De Kanaries in de middenmoot van de Derde Divisie, maar in de eindfase van de competitie maken de blauwgelen telkens sprongen op de ranglijst. Door de 1-2 zege in Veghel van gisteren klimt de ploeg van Ron Timmers naar de vijfde plek van de competitie.

,,Na de pauze had Blauw Geel'38 het beste van het spel, maar kregen wij veel meer scoringsmogelijkheden uit counters", aldus Dongen-trainer Ron Timmers. ,,Maar we wisten het duel niet vroegtijdig te beslissen. Jordy Zielschot hield ons in de slotfase goed op de been en hierdoor trokken we de eindzege over de streep."