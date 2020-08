Dongen wil top van derde divisie weer bestormen: ‘Een stevige ambitie’

Wat was de teleurstelling groot, op die regenachtige, donkere en sfeerloze woensdagavond in 2019. Dongen op het kunstgras van het tweede veld (met lichtinstallatie) tegen Excelsior’31. Een ticket voor de KNVB Beker op het spel. Een vroege goal van Roshendley Saez werd al snel ongedaan gemaakt door de bezoekers uit Rijssen. In de slotminuut, juist wanneer trainer Osman Erbas zijn ploeg zag doordrukken, ging het mis voor de Dongenaren. ,,Tegen de verhouding in”, kijkt Erbas nog even terug. ,,Het was wachten op het moment dat wij gingen scoren, maar juist zij gingen de KNVB Beker in. Ik hoop dat het nu andersom is en dat wij aan het langste eind trekken.”