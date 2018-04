Dongen weet ook tegen EVV niet te scoren

EVV-Dongen 0-0 (0-0).

Het Limburgse EVV is verwikkeld in een hevige strijd tegen degradatie. ,,In die fase van de competitie sprokkel je als club zoveel mogelijk punten en dat is ook logischerwijs precies wat EVV deed tegen ons", aldus Dongen-coach Ron Timmers. ,,Ze speelden met vijf verdedigers en dit bleek een succesvolle tactiek. Want we waren niet in staat om EVV kapot te spelen."