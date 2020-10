Dongen-voorzitter snapt maatregelen, maar baalt enorm: ‘Amateurclubs worden hard geraakt’

derde klasse b (west ii) Scheids staat prijsschie­ter Virtus in de weg, Gastel gaat bietenbrug op in Dubbeldam

27 september Virtus voelt zich vooralsnog als een vis in het water in Zuid-Holland. Tegen Kethel Spaland was het na rust prijsschieten. Gastel had meer moeite tegen Dubbeldam en ging vlak voor tijd de bietenbrug op.