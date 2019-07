Dongen voor KNVB-beker op bezoek in Friesland

Moerse Boys één van de acht nieuwe tegenstan­ders voor Baronie en Halsteren in hoofdklas­se B

1 juli Het lag in de lijn der verwachting, maar is nu ook officieel: Moerse Boys is in de hoofdklasse B ingedeeld bij Baronie en Halsteren. De KNVB heeft maandag de klassenindeling voor de landelijke amateurvoetbalcompetities bekendgemaakt.