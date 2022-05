Dongen verslaat Olympia’60 in derby, SCO boekt mooie overwinning

Vierde klasse DDongen versloeg Olympia’60 in de derby met duidelijke cijfers: 5-1. SCO won op bezoek bij een gehavend The Gunners. RFC verloor bij DESK, de thuisploeg werd kampioen en Boeimeer verloor van SSC’55. Baronie kwam niet tot scoren bij Berkdijk. De wedstrijd tussen Oosterhout en Rijen werd tien minuten voor tijd gestaakt omdat een speler onwel werd.

Zaterdag vierde klasse D

Berkdijk - Baronie 0-0.

Baronie was de hele wedstrijd de bovenliggende partij op bezoek bij Berkdijk, maar kwam niet tot scoren. ,,We hebben een aantal echt grote kansen gehad, maar schieten alles in de handen van de keeper”, baalde Baronie-coach Ricardo van den Bos. ,,We hadden moeten winnen, maar omdat we dat niet doen zijn we de komende weken ook afhankelijk van andere teams om eventueel de nacompetitie te halen.”

DESK - RFC 2-1 (1-0). 1-0 Steven Krikken, 1-1 Ron van der Wulp, 2-1 Tom Rommens.

RFC ging op bezoek bij koploper DESK. ,,Zij konden kampioen worden en dat was te merken, er stond veel spanning op”, vertelde RFC-coach Paul van der Donk. ,,Beide ploegen creëerden weinig. Wij lieten hen aan de bal en loerden op de counter.”

Zo’n tien minuten voor de rust kwam DESK op voorsprong. Na de pauze schoot Ron van der Wulp de gelijkmaker binnen. ,,En ik zou tevreden zijn met een gelijkspel”, gaf Van der Donk toe. Maar vlak voor tijd sloeg DESK opnieuw toe en stond RFC met lege handen.

Oosterhout - Rijen 8-0 (6-0). 1-0 Tim van Dam, 2-0, 3-0 en 4-0 Stefan Kok, 5-0 Toufik Ould-El Hadj, 6-0 Kevin Blom, 7-0 Koen Dekkers, 8-0 Kevin Ernst. Wedstrijd gestaakt na 81 minuten.

Oosterhout was simpelweg beter dan Rijen en drukte dat al snel in de score uit. ,,We zijn niet in de problemen geweest. We hebben heel zakelijk gespeeld. Ik ben trots op de jongens, ze zijn continu blijven gaan”, vertelde Oosterhout-coach Ahmet Türkücü. Na 45 minuten stond het 6-0. ,,De tweede helft hebben we nog goed tegenstand geboden”, vond Rijen-coach Yusuf Cona. De wedstrijd werd zo’n tien minuten voor tijd gestaakt omdat een speler van Rijen onwel werd en met de ambulance mee moest.

Dongen - Olympia’60 5-1 (3-1). 0-1 Nick van Wanrooij, 1-1 Luc Braams, 2-1 Bas Jansens, 3-1 en 4-1 Braams, 5-1 Jansens (pen.).

Olympia’60 was het eerste half uur beter. ,,We begonnen goed, scoorden snel en het was een mooie, gelijkwaardige wedstrijd”, vond Olympia’60-trainer Mo Duzgun. ,,Zij hadden ons het eerste half uur in de tang”, gaf Luke van Overbeek van Dongen ook toe. ,,Maar toen we op 1-1 kwamen kantelde de wedstrijd. Wij namen het middenveld over en bleven goed voetballen.”

Dongen kwam al snel op 2-1. ,,Die goal had afgekeurd moeten worden, want het was een overtreding”, gaf Van Overbeek toe. Vervolgens kwam Olympia’60 niet meer in het eigen spel. Ze wilden de duels aangaan, maar werden steeds afgefloten en Dongen bleef voetballen. Zo liep de thuisclub uit naar een 5-1 zege.

,,Dongen heeft terecht gewonnen, ze waren beter”, vond Duzgun. ,,Maar het is een geflatteerde nederlaag. De scheidsrechter heeft ons erg benadeeld. Een derby hoort leuk te zijn, de scheidsrechter hoort niet op te vallen. Dit is zo jammer”, baalde Duzgun. Van Overbeek wat tevreden over de wijze waarop Dongen antwoordde: ,,Wij zijn rustig gebleven en bleven voetballen.”

The Gunners - SCO 0-3 (0-3). 0-1 Noa Peeters, 0-2 Axel Kastelijns, 0-3 Peeters.

,,We hebben met heel veel overtuiging gespeeld”, complimenteerde SCO-coach Stephan Baghus zijn spelers. ,,De score had nog veel hoger uit kunnen vallen.” SCO won de slag op het middenveld en voetbalde continu onder de druk van The Gunners uit. The Gunners-coach Brian Piris raakte niet in de war van de nederlaag: ,,We weten waar het aan ligt, we missen te veel spelers door blessures. Die jongens komen voor de nacompetitie nog terug, maar dan moeten we in de komende twee wedstrijden nog wel een punt pakken.”

Boeimeer - SSC’55 1-4 (0-3). 0-1 Joey van Veldhoven, 0-2 en 0-3 Frank ter Schiphorst, 0-4 Jeroen Kerstens, 1-4 Danny Pas.

Boeimeer had moeite met de 3-5-2 opstelling van SCC’55. ,,Daar hadden we geen goed antwoord op. SSC’55 was de hele wedstrijd beter”, erkende Boeimeer-trainer Tom Looijmans. ,,De tweede helft is de winst voor hen binnen en kunnen we nog een keer scoren omdat zij het wel geloven.”