Dongen verslaat HBS: 'Ruben Schaken in de broekzak van Daan Poelmans'

Oud-Feyenoorder Ruben Schaken en zijn ploegmakkers van HBS bleken wederom niet opgewassen tegen een goed spelend Dongen. De ex-international en zijn team verloren in Dongen al met 2-1 en gingen nu op eigen veld onderuit tegen de blauwgelen. Daan Poelmans en Thomas Schilders scoorden beiden eenmaal voor De Kanaries, die in Den Haag volgens Ron Timmers een prima wedstrijd speelden. ,,We hebben niet veel weggegeven en zelf met goed verzorgd voetbal behoorlijk wat scoringskansen gecreëerd en daarom zijn we tevreden. We waren de betere ploeg. Bovendien zat Ruben Schaken in de broekzak van Daan Poelmans."