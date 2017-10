Dongen verliest ruim van Quick

Quick had maar vier minuten nodig om de score te openen tegen Dongen. In eigen huis liep de score uiteindelijk op tot 5-2 voor de thuisploeg. Namens Dongen scoorden Jaap van der Waarden en Paul van Zon.

“Het publiek is de grote winnaar op Nieuw Hanenburg”, luidde het commentaar op Twitter namens thuisploeg Quick. Beide ploegen kwamen in negentig minuten tijd in totaal tot zeven doelpunten, maar dat hadden er meer kunnen zijn.

Na zeventien minuten spelen stond er een tussenstand van 2-0 op het scorebord in Den Haag. Steven de Kruijf en Marc Boshoff scoorden namens de Haagse voetbalclub. Een benutte strafschop van Kai van Hese zorgde ervoor dat Dongen na 25 minuten tegen een redelijk kansloze 3-0 achterstand aankeek.

Nog voor rust deed Dongen wat terug met een doelpunt van spits Jaap van der Waarden. Lang kon Dongen niet genieten van de aansluitingstreffer. Drie minuten voordat beide ploegen de kleedkamers konden opzoeken, bezorgde Quick-speler Nabil Hadui zijn ploeg een 4-1 tussenstand.

Daarmee was de doelpuntenregen in de eerste helft nog niet opgehouden op sportpark Nieuw Hanenburg. Paul van Zon benutte een strafschop door de bal in de kruising te schieten: 4-2.