Dongen van de ‘0’ af, Olympia’60 en RFC verliezen

SV De Braak - Dongen 1-1 (1-0). 1-1 Yannick van de Pas.

Dongen behaalde het eerste punt na de 1-1 bij De Braak. “En dat is terecht, beide ploegen hadden de overwinning nog kunnen pakken, maar gezien de hele wedstrijd is de eindstand terecht”, vertelde Dongen-trainer Luke van Overbeek. “De eerste helft speelden we iets te slordig en omdat we niet alert waren kon De Braak op voorsprong komen. De tweede helft voetbalden we veel beter.” Dongen kwam na ruim een uur voetballen op 1-1 en had kansen om door te drukken, maar moest ook oppassen voor de gevaarlijke counters van De Braak. “Ik ben tevreden met het spel en de veerkracht die we getoond hebben. Het eerste punt telt”, concludeerde Van Overbeek.

Olympia‘60 - SSC‘55 0-2 (0-2). 0-1 Berry Donders, 0-2 Emanuel Nsita.

Olympia’60 speelde een enorm zwakke wedstrijd. “Ik schaam me diep”, was dan ook de eerste reactie van trainer Mo Duzgun. “Het was om te huilen. Passes over een paar meter kwamen niet aan, aannames waren slecht, zo kom je niet aan voetballen toe.” SSC’55 speelde aanvankelijk ook niet sprankelend waardoor Olympia’60 nog kon hopen op een resultaat. “Maar de kansen die wij krijgen schieten we naast, dat is tekenend voor de wedstrijd.” En omdat SSC’55 al voor rust wel twee keer wist te scoren was het een verloren middag voor Olympia’60. Na de pauze kregen de bezoekers genoeg kansen om de score op te voeren, maar dat lukte niet.

DESK - RFC 4-2 (3-2). 0-1 Imaro Siberie, 3-2 Timo Kerstens.

RFC schoot weliswaar uit de startblokken, maar dat was geen garantie op succes. Binnen één minuut scoorde Imaro Siberie, maar drie minuten later stond het alweer gelijk. DESK drukte door en kwam op 3-1. Nog voor rust deed Timo Kerstens iets terug, maar verder kwam RFC niet. DESK was simpelweg te goed voor RFC. “Het is een goede ploeg waar we geen grip op kregen”, legde RFC-coach Paul van der Donk uit. “We hebben zelf ook weinig gecreëerd, omdat we de kleine kansjes die we hadden niet afmaakten zat er ook nooit meer in.” Na de pauze maakte DESK de 4-2. “Zij hadden daarna nog meer doelpunten kunnen maken. Gelukkig is dat niet gebeurd”, aldus Van der Donk.

Berkdijk - SCO afgelast

Magriet - Oosterhout afgelast