Dongen stevig in middenmoot na knappe zege op OFC: ‘We raken op elkaar ingespeeld’

,,Vooraf had ik een punt heel mooi gevonden", zei een opgetogen Dongen-coach Osman Erbas op basis van de wedstrijdbeelden die hij zag van de tegenstander, een hoogvlieger in de derde divisie. ,,Maar in de eerste helft waren we gewoon heer en meester.”

Aanvoerder Jan Gerrits zette de bezoekers na een half uur spelen op voorsprong in Oostzaan. ,,In alle opzichten waren we de bovenliggende partij", zag Erbas. ,,Als ik dan toch een verbeterpuntje moet noemen, is dat we niet verder uitliepen.” Na rust veranderde er aan dat beeld weinig volgens de oefenmeester, maar kwam OFC toch op gelijke hoogte dankzij Tim Freriks. ,,Een topspits", oordeelde Erbas. ,,Die kan zo mee in de tweede divisie. Hij heeft aan een kans genoeg.”

Lang leek het duel op een gelijkspel uit te draaien. Net voor tijd kreeg de thuisploeg een niet te missen kopkans op de 1-2, maar die ging er niet in. Aan de andere kant was het wel raak uit de counter: de razendsnelle invaller Roshendley Saez werd de Dongense matchwinner.

Dongen staat dankzij de zege stevig in de middenmoot van de derde divisie, na een moeizame start van de competitie. ,,Het was wachten op het moment dat we op elkaar ingespeeld zouden raken. Dat moment is inmiddels aangebroken, daar plukken we nu de vruchten van.”