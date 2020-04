Dongen-speler Thom Avontuur over zijn eerste maanden in ETZ Tilburg: ‘Emotioneel gezien zijn het stressvolle dagen’

,,Of ik altijd al arts wilde worden? Nee, profvoetballer. Zoals veel jongetjes. Toen ik ouder werd, wekte de geneeskunde mijn interesse. In november ben ik afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Mijn coschappen liep ik grotendeels in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Ze boden me een baan aan. In januari begon voor mij het ‘echte’ werk.”