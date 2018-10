Dongen-speler Roshendley Saez droomt van profcarrière

Wanneer Dongen een aanval opbouwt en de linkerflank zoekt, weten supporters dat er iets gaat gebeuren. Want als linksbuiten Roshendley Saez de bal krijgt, maakt hij vaak een leuke dribbel, gaat hij een sprintduel aan, of de nummer elf kiest voor een fraaie schijnbeweging. Aan creativiteit geen gebrek bij de Tilburger. ,,Als hij een sprint inzet, is hij voor velen al niet bij te houden”, aldus zijn trainer Ruud Kaiser. ,,En als hij dan de bal heeft, is hij in staat om nóg een keer te versnellen.” De linksbuiten maakte afgelopen zondag in het achtste competitieduel van Dongen zijn eerste goal.