Dongen revancheert zich tegen dorpsgenoot Olympia'60, SCO ontwaakt uit lange winterstop

zaterdag 4EDongen wist dit keer wel van dorpsgenoot Olympia’60 te winnen. SCO kende de langste winterstop van alle West-Brabantse amateurteams. In het eerste speelweekend kwam SCO niet in actie, tegen GSC/ODS liet de ploeg uit Oosterhout zien dat het het voetballen niet verleerd was.

Olympia’60 - Dongen 0-2 (0-0). 0-1 Bas Jansens (pen.), 0-2 Tim Oomens.

Vooraf betitelde Olympia’60-aanvoerder Pepijn Laurijsen de wedstrijd als geen echte derby. Daar voetbalde Olympia’60 ook naar volgens Olympia'60-trainer Frans Ceton. Dongen was feller en de inzet was doorslaggevend voor de winst. “Onze spelers stonden op scherp”, vertelde Dongen-leider Leo Logtenberg. “In het begin zorgde dat voor slordig en zenuwachtig spel, maar dat ging de tweede helft weg.”

Na twintig minuten kon het strijdplan van Olympia’60 de prullenbak in. Centrale verdediger Gidy de Leeuw viel uit met een hoofdblessure, waardoor Kjeld Huveneers terug moest naar zijn vertrouwde plek. “Ik had geen andere aanvallers die als aanspeelpunt kunnen fungeren tot mijn beschikking, daarom stond Kjeld in de spits”, legde Ceton zijn keuze uit. Na het uitvallen van De Leeuw kwam Olympia’60, zonder balvaste spits, niet meer tot uitgespeelde kansen.

Tien minuten na rust kwam Dongen op voorsprong. “Een ongelukkige handsbal, maar een terechte penalty”, oordeelden beide coaches. Dongen verdubbelde de voorsprong en zelfs een penalty kon Olympia’60 niet aan een doelpunt helpen: Huveneers miste. “Alleen onze penningmeester zal blij zijn”, grapte Ceton over de vele aanwezige toeschouwers.

RFC - Berkdijk 1-0 (0-0). 1-0 Hidde Meslan.

“In de slotfase stuurden we centrale verdediger Hidde Meslan wanhopig naar voren, hij maakte de verlossende 1-0 in blessuretijd”, vatte RFC-coach Mo Duzgun de wedstrijd samen.

Tien minuten voor tijd kreeg RFC de uitgelezen mogelijkheid om op voorsprong te komen toen Osman Aslan vanaf de penaltystip mocht aanleggen. Aslan faalde echter vanaf elf meter. “Dan ben je bang dat het niet gaat lukken, maar gelukkig wonnen we alsnog. Het was een verdiende, maar moeizame overwinning”, concludeerde Duzgun.

GSC/ODS - SCO 1-4 (0-3). 0-1 Tom Rijvers (pen.), 0-2 Mees de Leijer, 0-3 en 0-4 Ferri Kastelijns, 1-4 Thayrison Doran.

SCO startte scherp tegen GSC/ODS wat SCO-trainer Edwin Verheijen tevreden stemde: “Het is altijd afwachten hoe je de winterstop uitkomt, maar dat is zeer goed gegaan. Zowel de eerste helft als de tweede helft zijn we goed gestart.”

Na zeven minuten opende Tom Rijvers de score vanaf de strafschopstip. SCO overklaste GSC/ODS op alle fronten en had op iedere positie een betere speler. “De score had dan ook wat hoger uit mogen vallen”, reageerde Verheijen. Maar dat deed niets af aan zijn tevreden gevoel: “De eerste helft hebben we goed gecombineerd en de tweede helft keihard gewerkt.”

Oosterhout was vrij.