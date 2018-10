Dongen pakt volle buit in slotfase, Saez goudhaantje

Een fabelachtige pass van Westlandia-speler Adnan Bajic werd tot doelpunt gepromoveerd door Desley Bransen. Bransen kon de bal in alle vrijheid aannemen en schoof de bal langs de Dongense goalie: 1-0.

Niet veel later kwam de formatie van Ruud Kaiser terug op gelijke hoogte. Een scherpe voorzet van Thomas Schilders belandde voor de voeten van Rémon Koenen. Met een sliding werkte Koenen de bal tegen de touwen: 1-1.

Miscommunicatie achterin bij Dongen leidde vervolgens de 2-1 in. De inzet van Markes werd op de lijn nog gekeerd, maar Dongen kon niet voorkomen dat Can Memisoglu de thuisploeg opnieuw op voorsprong kon zetten: 2-1.

Wederom had Dongen niet veel tijd nodig om de achterstand ongedaan te maken. Robin de Man profiteerde van een blunder in de Westlandse verdediging, waarna de Dongense speler de bal beheerst in het doel kon schuiven: 2-2.