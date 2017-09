Dongen pakt tweede driepunter in eigen huis

Bij Dongen debuteerde jongeling Jan Bogers in de basis. De sterke centrale verdediger kwam over van NAC Breda en kon direct vol aan de bak. Be Quick was namelijk in de eerste helft het meest gevaarlijk. Jordy Zielschot pakte een paar goede ballen en Paul van Zon en Gijs van den Berg kopten beiden eenmaal een bal van de doellijn. Dongen had een paar goede aanvallen, maar wist doelman Robert Smit nauwelijks te testen. Glenn Kools was het dichtst bij een treffer, maar volleerde de bal kort voor rust vanaf zestien meter rakelings over het vijandelijke doel.