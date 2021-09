Dongen pakt mede dankzij ‘goal uit het boekje’ eerste driepunter van het seizoen

DONGEN - Derdedivisionist Dongen heeft de eerste overwinning van het seizoen behaald. Na een gelijkspel in de openingswedstrijd tegen JOS Watergraafsmeer en een verliespartij in en tegen Gemert, trok de ploeg van trainer Osman Erbas in de derde wedstrijd tegen DEM wel aan het langste eind. In eigen huis won Dongen met overtuigende cijfers: 3-0.

Dat de wedstrijd uiteindelijk op overtuigende wijze werd gewonnen, had Erbas gezien de ‘magere’ eerste helft helemaal niet verwacht. ,,We gaven helemaal niets weg, kregen via Fatih Kamaci nog de grootste kans, maar ik was zeker niet tevreden met het spel. Het liep niet echt lekker. We kwamen niet in ons ritme en kregen ook heel weinig mogelijkheden.”

Rust doet wonderen

Ondanks het matige vertoon kwamen de Kanaries in de slotfase van het eerste bedrijf toch op voorsprong. Nieuwkomer Jari Koenraat werkte een bal goed binnen. ,,Dat was wel een opluchting en het kwam ook vrij onverwachts. We zaten niet lekker in de wedstrijd, maar dan is het des te lekkerder als je net voor rust toch nog die goal maakt. In de rust heb ik samen met mijn staf aangegeven wat er niet goed ging en hebben we een paar dingen veranderd. Dat was wel even nodig.”

Quote Van die aanval heeft iedereen genoten. Dat weet ik zeker. Osman Erbas over de derde Dongese goal

De aanwijzingen en omzettingen van Erbas hadden effect. Na de rust domineerde Dongen de wedstrijd volledig en kwam het zelden in de problemen. DEM liet zich niet of nauwelijks bij het doel van goalie Wessel Sprangers zien. ,,Toen Fatih uit de penalty de 2-0 binnenschoot, was het eigenlijk wel klaar. Een paar minuten later maken we uit een prachtige aanval via spits Sel Bastmeijer de 3-0. Dat was de genadeklap voor de tegenstander. We hebben de wedstrijd toen prima zakelijk uitgespeeld en DEM is nog zelden bij onze goal geweest. En nogmaals, onze derde goal was er een uit het boekje. Van die aanval heeft iedereen genoten. Dat weet ik zeker.”

Opstelling Dongen: Sprangers, Mansaray, Gerrits Jr., Martens, Scheerlinck, Avontuur, Kamaci, Koenraat (Solak), Saez (Helstone), Bastmeijer, Van Bree (Talboom).

Dongen – DEM 3-0 (1-0). 45. 1-0 Jari Koenraat, 53. 2-0 Fatih Kamaci (pen.), 61. 3-0 Sel Bastmeijer.