Dongen overklast Quick’20, hattrick voor Thomas Schilders

Het was in eigen huis prettig voetballen voor Dongen. De blauwgelen vonden elkaar makkelijk en creëerden veel fraaie aanvallen tegen een zeer tegenvallende tegenstander. In de 8ste minuut knalde Thomas Schilders een afgeslagen schot van Remon Koenen voor open goal tegen de touwen: 1-0. In de 16de minuut werd het 2-0, toen Glenn Kools na een mooie aanval de bal in de verre hoek krulde. Thomas Schilders verzuimde kort voor rust zijn tweede te maken. De spits miste een penalty, nadat Taner Sen met rood kon vertrekken toen hij Roshendley Saez binnen het strafschopgebied had neergehaald.