Dongen overklast door sterk OFC

De eerste veertig minuten kwam Dongen nauwelijks in de problemen in Oostzaan. Aanvallend creëerden de blauw-gelen amper scoringskansen, maar achterin hielden de mannen van Ruud Kaiser de boel vrij eenvoudig dicht.

Kort voor rust werd de situatie ineens heel anders voor De Kanaries. Uit een corner kwam OFC op een 1-0 voorsprong en twee minuten later moest Dongen nóg een tegentreffer incasseren. ,,Apart hoe het dan kan lopen. Erg lang kwamen we niet in de problemen, maar ineens gingen we met een 2-0 nederlaag de rust in”, zo baalde Ruud Kasier.