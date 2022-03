Dongen onderuit in Haaksbergen: ‘Collectieve offday’

Voor Dongen is het de vierde nederlaag van de competitie. Komt de nederlaag op een enigszins verrassend moment? Eigenlijk wel. Dongen zat in een goede flow en pakte de afgelopen wedstrijden heel wat punten. ,,De nederlaag is gewoon terecht, daar kan ik niets anders over zeggen. Het is wel onnodig uiteraard, maar daar heb je achteraf niets aan", baalt Erbas.