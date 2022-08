Dongen onderuit in eerste thuiswedstrijd: ‘Gewoon onze eigen schuld’

Op het splinternieuwe kunstgrasveld in Dongen, leek de thuisploeg nog niet helemaal scherp vanaf de aftrap. DEM combineerde al snel door de Dongense verdediging heen en dat resulteerde razendsnel in de eerste treffer. Daarna vond trainer Osman Erbas dat zijn ploeg zich knap herpakte. ,,We krijgen die goal op een ongelofelijk knullige wijze tegen. Het is nog zuurder dat ik ze voor de wedstrijd al voor zo’n situatie heb gewaarschuwd. We pakten in de rest van de eerste helft de draad wel goed op en kregen genoeg kansen. Het ontbreekt dan alleen aan scherpte voor het doel.”