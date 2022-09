Dongen moet wennen aan hoger niveau, ONI start competitie goed

vierde divisie Moerse Boys neemt genoegen met puntje na zaterdag­avond­der­by: ‘Geen recht op meer’

Moerse Boys begon het nieuwe seizoen in de vierde divisie gelijk al met een Brabantse derby tegen Halsteren. Het bleek maar weer hoe lastig Moerse Boys in eigen huis te kloppen is, want Halsteren kwam niet verder dan 1-1. Ondanks een voorsprong bij rust, is iedereen van de thuisploeg tevreden dat er een punt in Klein-Zundert is gebleven.

28 augustus