Dongen maakt sprong op ranglijst dankzij eerste uitzege

Hercules - Dongen 0-1 (0-0) 0-1 Roshendley Saez.

Erbas was vooral te spreken over de manier waarop zijn relatief jonge elftal zich manifesteerde in Utrecht. ,,Hercules is een team dat beschikt over de nodige ervaring en individuele kwaliteit. Daar hebben wij ons goed tegen kunnen wapenen”, sprak de Dongense oefenmeester.