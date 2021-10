Dongen loopt weer averij op: ‘We moeten meedogenlozer worden’

DONGEN - Dongen is tegen Quick tegen een nieuwe nederlaag aangelopen. Een degelijke eerste helft werd afgewisseld met een heel veel minder tweede bedrijf. De ploeg van trainer Osman Erbas ging mede door een in drie instanties benutte penalty van Quick onderuit: 3-1.

Van een gedroomde seizoenstart is bij Dongen geen sprake. Met één luttele overwinning tot dusver, blijven de Kanaries in de onderste regionen van de derde divisie hangen. Ook in Den Haag wist Dongen niet echt te overtuigen. ,,Quick had het vrijwel altijd het veldoverwicht, maar met onze eerste helft was niet heel veel mis. Echter kwamen we er heel moeilijk uit", zegt Erbas.

Anticiperen

Over het tot stand komen van de gelijkmaker van de thuisploeg, was Erbas helemaal niet te spreken. ,,Onze doelman Wessel Sprangers stopte tot tweemaal een penalty, maar toch konden zij scoren. We anticiperen daar echt niet goed op. We stonden erbij en keken er allemaal maar een beetje naar. Dat reken ik mijn ploeg echt wel aan, daarin moeten we stappen gaan maken.”

Dongen had daarna weinig meer in te brengen en moest toezien dat Quick de wedstrijd een aantal minuten voor het einde definitief in het slot gooide. ,,We moeten volwassener, slimmer en meedogenlozer worden in wat we op bepaalde momenten doen", concludeerde Erbas

Quick - Dongen 3-1 (0-1). 2. 0-1 Sel Bastmeijer, 56. 1-1 Rachid Bouyaouzan, 83. 2-1 Rick Burgering, 87. 3-1 Burgering.

Dongen: Sprangers, Mohrmann, Gerrits Jr., Martens, Hultermans, Avontuur, Kamaci, Koenraat, Saez, Bastmeijer, Van Bree.