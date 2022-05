Dongen loopt in Amsterdam tegen tweede nederlaag op rij aan: ‘Moeten meedogenlozer zijn’

De start was voor Dongen nochtans prima, Fatih Kamaci bracht zijn ploeg na een minuut of tien op een 0-1- voorsprong. Een paar minuutjes later mocht Dongen-doelman Wessel Sprangers alweer vissen, toen JOS de gelijkmaker binnen werkte. JOS bleek effectief, want voor rust kwamen ze zelfs op 2-1. Waar Dongen enorm veel kansen miste, was het de thuisploeg die wel bij de les was.

Doelpunten weggeven

In de slotfase probeerde Dongen nog alles in het werk te stellen om een resultaat mee te nemen, maar het liep in de val. Erbas was klip en klaar: ,,Als je het na laat te scoren en als je de goals kinderlijk eenvoudig weggeeft, hoeven we het niet over krachtenverhoudingen of over het wel of niet terecht was te hebben. We moeten meedogenlozer zijn en gewoonweg die kansen afmaken, dan hadden we hier vandaag toch met een resultaat de bus in kunnen gaan.”