Dongen lijdt duur puntverlies tegen Vuren: ‘Taaie pot’

Degradatie­stress heviger dan ooit in amateur­voet­bal: ‘Handhaving voelt als kampioen­schap’

Alle clubs maken deze maand de balans op. Sommige kijken naar promotie of het ontlopen van directe degradatie, andere naar ‘de streep’ boven de degradatiezone. Maar wat als die streep ineens een paar plekken hoger ligt? Dit seizoen is dat het geval en dat houdt de gemoederen bezig. ,,Het zou goed kunnen dat alle derby’s in onze klasse over twee jaar een niveau lager gespeeld worden.”

9 januari