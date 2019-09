Dongen krijgt wat het verdient tegen OSS'20

De Dongenaren deden op sportpark De Biezen zeker niet onder voor de ploeg uit Oss, dat in de eerste twee competitieduels foutloos bleef. De ploeg van Osman Erbas was voor in de eerste helft de bovenliggende partij, maar kwam af en toe in de problemen wanneer de geroutineerde Ossenaren er aardig uit kwamen.

Na rust werd OSS'20 wat gevaarlijker voor het Dongense doel, maar tot grote kansen leidde dat amper. De bezoekers kwamen wel op voorsprong: de wederom sterk spelende Mohamed Mansaray ging in de 65ste minuut in de fout in het eigen zestienmetergebied, Jos Peltzer mocht vanaf de stip aanleggen en schoot raak: 0-1.

Beloning

Het was het startschot voor een storm van Dongen dat voelde dat het met lege handen veel te weinig zou krijgen. Erbas wisselde Anouar Moukouh voor Mart van Bree en bracht even later Robin de Man in voor Gijs van den Berg. De Kanaries kwamen in de slotfase een aantal keer erg goed weg, OSS'20 raakte zelfs nog de lat, maar de beloning kwam er wel.

Net voor tijd bracht Thom Avontuur een vrije trap in het zestienmetergebied, die in alle consternatie wel óf niet over de doellijn werd gewerkt door Nassim Asrih. De grensrechter stak zijn vlag omhoog: goal. De Ossenaren klaagden over een handsbal.