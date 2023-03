Dongen krijgt volgende dreun: ‘Bus parkeren heeft helemaal geen zin’

Zaterdagvoetbal Overzicht | De uitslagen, doelpunten­ma­kers en wedstrijd­ver­sla­gen van het zaterdag­voet­bal

Carnaval is achter de rug en dus werd op de meeste velden in het zaterdagvoetbal weer afgetrapt vandaag. Lees hieronder alle hoogtepunten terug in de overzichten per klasse. Deze pagina wordt in de loop van de avond aangevuld.