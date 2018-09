Dongen komt slechte openingsfase niet te boven en verliest van Goes

Tweede Divisie Bizar: Assistent Kozakken Boys knokt met Kat­wijk-spe­ler

1 september Het duel tussen Katwijk en Kozakken Boys was vorig seizoen spectaculair omdat het een rechtstreeks duel was om de titel in de Tweede Divisie. Ditmaal was het duel om een minder fraaie reden spraakmakend. Ton Cornelissen, assistent-coach van Kozakken Boys, ging op de vuist met Katwijk-aanvoerder Robert Susan.