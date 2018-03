Dongen knokt zich terug uit onmogelijke positie

Afgelastingen zorgen voor vertekend beeld in 2E: 'Je kunt je nog niet rijk rekenen'

9 maart Het winterse weer van de laatste weken is de speelkalender in het West-Brabantse amateurvoetbal flink tot last geweest. Het is begin maart en maar liefst acht ploegen zijn nog niet eens halverwege de competitie. In zondag 2E staan Moerse Boys en Zundert nog maar op twaalf wedstrijden. Dat wordt inhalen, dus.