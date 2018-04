Dongen kan goed mee tegen Jong Vitesse, maar verliest wel

zondag 4C Right Oh walst over WDS'19 heen, Van den Noort redt punt

21:07 Right Oh maakte gehakt van WDS'19. In de met 9-0 gewonnen wedstrijd scoorde Jari Langermans vier keer. Koploper Hoge Vucht kwam thuis tegen Raamsdonk niet verder dan een 1-1 gelijkspel.