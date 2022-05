Dongen is ongeslagen status in eigen huis kwijt: ‘Ik heb me niet bepaald vermaakt’

Eerste klasse B Zonnebril­le­tje op en bestellen bij de buitenbar: honderden toeschou­wers zien zinderende derby tussen Unitas’30 en Rood-Wit

Heel Etten-Leur kon het horen. Misschien ook wel in het nabijgelegen Sint Willebrord. Unitas’30 leek zich in blessuretijd te verzekeren van de winst in derby tegen Rood-Wit. Er werd al gejuicht, de teleurstelling bij de gasten was al zichtbaar en de muziek ging al bijna een paar decibel harder. Of…? Buitenspel! Geen winnaar: 2-2.

24 april