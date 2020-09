Dongen is ondanks verlies tegen OFC toch tevreden: ‘Hopelijk kunnen we dit vasthouden’

Eén moment van onachtzaamheid deed Dongen gistermiddag de das om tegen OFC. Het was de 27ste minuut, toen een miscommunicatie leidde tot balverlies. Via het been van een verdediger kwam de bal vervolgens voor de voeten van Bilal El Amrani terecht. De OFC’er was koelbloedig en schoot zijn ploeg op voorsprong. Wat Dongen ook probeerde, die stand ging niet meer van het scorebord. De eerste competitiewedstrijd op sportpark De Biezen van het seizoen 2020-2021 eindigde derhalve in een nederlaag.

,,Soms heb je wedstrijden waarbij het resultaat je teleurstelt, maar je tevreden bent over het spel. Ik denk dat de neutrale toeschouwers ons vandaag meer dan een gelijkspel hadden gegund”, zei trainer Osman Erbas van de derdedivisionist na afloop. ,,Zij hebben één kans gehad, zeker na rust hebben we ze volledig in hun strafschopgebied opgesloten. We hebben risico genomen en veel energie in de wedstrijd gestopt. Zij wisten het echt niet meer, groeven zich in, raakten in paniek en schoten de ballen over de zijlijn. Het was billenknijpen voor ze. Onze pech was dat er steeds een voet, kont of rug tussen zat, waardoor we niet toe hebben geslagen. Je wacht dan op een bal die via de kluts goed valt.” Zoals bij OFC dus wel gebeurde. Dongen versloeg OFC overigens in de voorgaande drie ontmoetingen, waaronder in de laatste speelronde voor de coronastop van afgelopen seizoen. Het werd toen 2-1 voor de formatie van Erbas.