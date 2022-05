Dongen in mindere fase, tweede thuisnederlaag een feit

,,We spelen een prima eerste helft. We maken een doelpunt en krijgen bovendien nog twee opgelegde kansen. Deze gingen er helaas niet in, waardoor we onszelf echt tekort doen", vertelde Dongen-coach Osman Erbas. ,,Net voor het rustsignaal valt Fatih Kamaci geblesseerd uit en kregen we het doelpunt tegen.”

Spelhervatting

Na rust ging het allemaal wat minder voor de geel-blauwen. Erbas: ,,We waren niet goed aan de bal en we werden compleet achteruit gedrukt We hebben bijna geen kansen gecreëerd en uit een spelhervatting krijgen we de 1-2 tegen.”

,,Ik weet zeker dat we dit soort wedstrijden voor de winterstop op z‘n minst gelijk hadden gespeeld. Op het moment dwingen we veel te weinig af, waardoor we onder andere deze partij verliezen.”

Dongen - OSS’20 1-2 (1-1). 1-0 Mart van Bree, 1-1 Tim Waterink, 1-2 Waterink.

Opstelling Dongen: Sprangers, Mansaray, Martens, Gerrits Jr., Scheerlinck, Avontuur, Kamaci (Talboom), Koenraat, Saez Bastmeijer (Helstone) en Van Bree.