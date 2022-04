Dongen houdt punt over aan duel met twee gezichten

Derde divisie BDongen ging op bezoek bij ADO’20 en speelde twee heel verschillende helften. Na een slechte eerste helft werd de stand in de tweede helft gelijk getrokken. Het duel tussen de nummers 6 en 7 op de ranglijst eindigde uiteindelijk in 2-2.

Derde divisie B

ADO’20 - Dongen 2-2 (2-0). 1-0 en 2-0 ADO’20, 2-1 Jari Koenraat, 2-2 Roshendley Saez.

,,Het was een bizarre wedstrijd”, vond Dongen-coach Osman Erbas. ,,We begonnen niet goed. Voetballend hadden we weinig in te brengen.” ADO’20 kwam al heel snel op 1-0 en na een klein half uur spelen op 2-0. ,,Toen had ik wel even de vrees dat het een grote uitslag kon worden, als we zo door zouden gaan”, bekende Erbas.

,,We liepen echt achter de feiten aan, zij waren veel sterker aan de bal. We liepen ons stuk en zij konden steeds de vrije man vinden en comfortabel voetballen.” Dongen speelde met een aangepast middenveld door de afwezigheid van de geblesseerde Fatih Kamaci. ,,Dat was niet op elkaar afgestemd. In de rust hebben we het nog eens goed neergezet.”

En vervolgens speelde Dongen een totaal andere tweede helft. ,,We namen risico door nog verder vooruit te spelen en steeds voor in plaats van achter onze man te staan, en dat pakte heel goed uit”, zag Erbas. Jari Koenraat maakte de 2-1 en Roshendley Saez de 2-2. ,,Als je halverwege met 2-0 achter staat en je speelt 2-2 gelijk mag je tevreden zijn”, vond Erbas. ,,De eerste helft was niet goed, de tweede helft wel. Voetbal is soms ongrijpbaar.”