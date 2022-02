Dongen en The Gunners blijven winnen, SCO haalt dubbele cijfers

zaterdag 4DThe Gunners won, ondanks een slechte wedstrijd, en blijft zo in het spoor van koploper DESK in zaterdag 4D. Dongen won ternauwernood van Baronie en doet ook mee in de top 3. Oosterhout won op bezoek bij Rijen, Olympia’60 verloor van SSC’55 en SCO won met dubbele cijfers van Boeimeer: 11-1.

Rijen - Oosterhout 1-4 (0-3). 0-1 en 0-2 Stefan Kok, 0-3 Kevin Ernst, 0-4 Kok, 1-4 Damon Vermetten.

Oosterhout had het moeilijk bij laagvlieger Rijen. ,,We speelden niet onze beste wedstrijd”, concludeerde Oosterhout-coach Ahmet Türkücü, ,,Rijen bood goed tegenstand.” ,,Eindelijk een echte wedstrijd”, reageerde Rijen-trainer Hans van de Nieuwenhuizen opgelucht nadat zijn ploeg voor de winterstop enkele kansloze nederlagen leed. ,,Een punt had gekund. Voetballend waren we niet minder dan de tegenstander, maar we zijn een jonge en onervaren ploeg. Oosterhout heeft ervaring en meer voetbalgogme.”

SSC’55 - Olympia’60 2-1 (2-0). 1-0 en 2-0 Frank ter Schiphorst, 2-1 Nick van Wanrooij (pen.).

SSC’55 en Olympia’60 speelden een draak van een wedstrijd. ,,De wedstrijd verdiende geen winnaar, maar de meest gelukkige ploeg heeft gewonnen”, baalde Olympia’60-trainer Mo Duzgun. ,,In de tweede helft hebben we alles geprobeerd om de gelijkmaker te maken. Onze keeper, Jim Swanen, ging in de laatste minuut mee naar voren. Hij kreeg de bal na een corner, kapte zich goed vrij, maar schoot de bal naast. Het was misschien wel de beste actie van de wedstrijd”, vertelde Duzgun. ,,Maar dat die van onze keeper moet komen, is tekenend voor de wedstrijd.”

The Gunners - Berkdijk 2-1 (2-1). 0-1 Darryl-Lee Maasland, 1-1 Daniël Zwanenburg, 2-1 Tim Suter.

The Gunners speelde geen grootse wedstrijd, maar won wel. ,,Het was dramatisch”, blikte The Gunners-trainer Brian Piris terug. ,,Ik weet niet waar het aan lag, maar het was echt niet goed. Simpele ballen kwamen niet aan.” De enige die zijn niveau haalde bij The Gunners was Tim Suter. De verdediger maakte bovendien de winnende treffer. ,,We zullen echt beter moeten spelen om bovenin mee te blijven te doen”, concludeerde Piris.

Dongen - Baronie 1-0 (0-0). 1-0 Sam Umar (e.d.).

Dongen-coach Luke van Overbeek en Baronie-trainer Ricardo van den Bos waren het met elkaar eens: ,,Een typische 0-0 wedstrijd”, reageerden beide trainers na afloop. ,,Verdedigend gaven beide ploegen bijna niets weg.” In de eerste helft was Dongen de beter ploeg, zonder echt grote kansen te creëren. Na de pauze had Baronie die rol. ,,De goal kon aan beide kanten vallen, en dan wint de meest gelukkige ploeg”, concludeerde Van Overbeek. ,,Zuur voor ons en zeker voor Sam. Vandaag was hij weer een van de beste spelers, net als iedere week”, baalde Van den Bos.

SCO - Boeimeer 11-1 (5-1). 1-0 Ferri Kastelijns, 2-0 Delano van Dongen, 3-0 F. Kastelijns, 3-1 Pepijn van de Corput, 4-1 Luc van Dongen, 5-1 David Clement, 6-1 D. van Dongen, 7-1 F. Kastelijns, 8-1 Axel Kastelijns, 9-1 F. Kastelijns, 10-1 A. Kastelijns, 11-1 F. Kastelijns.

SCO was maar wat blij met de hervatting van de competitie en de manier waarop deed de Oosterhouters ook goed. Ondanks de grote uitslag had SCO-assistent-trainer Maikel Cohen complimenten voor Boeimeer: ,,Een goed voetballende ploeg die echt nog wel punten gaat pakken.” Dat was een opsteker voor Boeimeer-trainer Tom Looijmans die personele problemen kende: ,,We hadden een hele jonge groep, het was een beetje te verwachten.” Assistent-trainer Jurian van Ham stond noodgedwongen op goal. Voor de rust kon Boeimeer het spel van SCO nog enigszins bijbenen, maar na de pauze werden de bezoekers van het kastje naar de muur gestuurd.

RFC - DESK verplaatst.