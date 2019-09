Dongen en RFC delen de punten, Oosterhout en Olympia’60 winnen

Dongen begon vele malen sterker aan de wedstrijd dan RFC en stond na een kwart wedstrijd al op 0-3. ,,We hadden een vreselijk slechte start en maakten gigantische fouten”, baalde RFC-trainer Mo Duzgun na afloop. RFC herpakte zich ondanks de forse achterstand en was na rust de betere ploeg. ,,Die eerste twintig minuten zijn fataal geweest, maar ik ben trots op de wijze waarop we terugkomen. Het punt moeten we koesteren.”

Olympia ’60 moest vorig seizoen lang wachten op de eerste overwinning, maar deze jaargang is het bij de eerste wedstrijd raak. ,,Dat is lekker. We begonnen goed aan de wedstrijd, maar na de 1-0 verloren we het initiatief”, blikte Olympia-trainer Frans Ceton terug. Olympia ‘60 kwam 1-2 achter, maar deelde vlak voor rust een tik uit door de gelijkmaker te scoren. ,,Na rust speelden we iets meer verdedigend, omdat het drukzetten niet altijd goed ging. Dat werkte en de grootste kansen waren voor ons”, aldus Ceton na de zwaarbevochten zege.